Как отпечатки пальцев у человека: следствие по катастрофе MH17 нашло на ракете "Бука" уникальные признаки

Глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что снаряд установки "Бук", сбивший MH17, аналогичен тем, которые состоят на вооружении у войск Российской Федерации.

Международная следственная группа (JIT), которая расследует катастрофу самолета Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", нашла доказательства причастности российских военных к уничтожению пассажирского авиалайнера в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом заявил глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен во время пресс-конференции в Гааге, передает "ГОРДОН".

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"Мы проанализировали все доступные нам картинки, изображения этих "Буков". В результате анализа этих изображений мы обнаружили целый ряд отличительных признаков. Совокупность этих особых признаков настолько уникальна, что их можно рассматривать как "отпечатки пальцев", – подчеркнул он.

Паулсен отметил, что расследование продолжается. "Над расследованием работает по крайней мере несколько сотен человек", – рассказал он.

Глава департамента полиции добавил, что параллельно расследование вела группа Bellingcat, многие данные которой подтвердились следствием JIT.

"Мы просто собираем факты и проверяем их еще более тщательно, чем это было раньше", – подчеркнул он.

Ранее следователи заявили, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", сбивший "Боинг" Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.