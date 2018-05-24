"Могут удерживать против воли": в России изощряются в остроумии по поводу интервью дочери Скрипаля

12:01, 24 мая 2018
Мир
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Юлия Скрипаль во время разговора с корреспондентом Рейтер / REUTERS/Dylan Martinez

Об этом заявил "РИА Новости" в среду вечером представитель дипмиссии. "При всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по консульским конвенциям. На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть основания подозревать обратное", — заявил представитель дипмиссии.

Ранее сообщалось, что дочь одного из самых известных российских экс-шпионов Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления в Солсбери.

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Скрипаль говорила на русском и предоставила заявление, которое, по ее словам, она написала сама на английском и русском языках. Она подписала оба документа после того, как сделала заявление.

Как сообщал УНИАН, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в центре английского города Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Британские эксперты утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок", разработанным в России.  Его дочь, Юлию Скрипаль, выписали 9 апреля и перевели в безопасное место. Сергея Скрипаля выписали из больницы 18 мая.

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