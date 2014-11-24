Анджелина Джоли завершает свою актерскую карьеру
04:29, 24 ноября 2014Мир
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Одна из самых блестящих актрис Голливуда Анджелина Джоли подтвердила, что ее предстоящая роль Клеопатры станет последней, и она прекращает сниматься в кино.
Анджелина Джоли завершает свою актерскую карьеру / lenta-ua.net
Свое будущее Анджелина Джоли видит в качестве режиссера и писателя, передает ТАСС со ссылкой на Mail On Sunday.
Издание приводит выдержки из новейшего интервью Джоли журнала DuJour, в котором она заявила, что завершает свою актерскую карьеру.
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"Я никогда не чувствовала себя уверенно перед кинокамерой и никогда не любила сниматься. Я никогда не думала, что смогу быть режиссером, но сейчас я считаю, что сумею", - сказала Джоли.
При этом на вопрос, прекращает ли она полностью свою актерскую карьеру, звезда Голливуда ответила: "Абсолютно".
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