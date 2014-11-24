Анджелина Джоли завершает свою актерскую карьеру

Свое будущее Анджелина Джоли видит в качестве режиссера и писателя, передает ТАСС со ссылкой на Mail On Sunday.

Издание приводит выдержки из новейшего интервью Джоли журнала DuJour, в котором она заявила, что завершает свою актерскую карьеру.

Читайте такжеЕлизавета II присвоила Анджелине Джоли женский рыцарский титул

"Я никогда не чувствовала себя уверенно перед кинокамерой и никогда не любила сниматься. Я никогда не думала, что смогу быть режиссером, но сейчас я считаю, что сумею", - сказала Джоли.

При этом на вопрос, прекращает ли она полностью свою актерскую карьеру, звезда Голливуда ответила: "Абсолютно".