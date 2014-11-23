РФ заявляет, что видео поставки оружия боевикам в "гуманитарном конвое" - не доказательство

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) опубликовал видео, на котором зафиксировано передвижения военной техники по Донецку под видом так называемой "гуманитарной помощи" из России.

«Конвой, который в России называют "гуманитарным", замечен на донецких улицах за буксировкой артиллерийских орудий», — говорится в сообщении в твиттере СНБО.

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«Очевидно, что в машине из гуманитарного конвоя, которая идет первой, отнюдь не шоколад», — прокомментировал видео спикер СНБО Владимир Полевой.

В МЧС России отрицают видеозапись и заявляют, что на территории Украины 22 и 23 ноября не было автомобилей российского гуманитарного конвоя, передает Дождь.

Следующий гуманитарный конвой будет направлен на восток Украины «по готовности», отметили в МЧС.