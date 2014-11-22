В РФ заявления НАТО о концентрации ее войск на украинской границе назвали фальшивыми

Об этом заявил постпред России при НАТО Александр Грушко, сообщает «Пресса Украины».

По его словам, в альянсе признают, что у них нет объективных материалов подтверждающих это.

«Насколько я понимаю, даже сами натовцы признают, что у них нет материалов объективного контроля, которые свидетельствовали бы о том, что вооружение и техника перемещаются через границу и осуществляется большая концентрация российских сил на границе с Украиной», - сказал Грушко.

Постпред отметил, что неоднократно РФ «предоставляла доказательства того, что все утверждения НАТО о так называемой концентрации являются фальшивкой».

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Как известно, НАТО фиксирует передвижения российских военных сил и техники в Украине и в направлении установленной линии разграничения на Донбассе.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг во время посещения Латвии заявил, что на перехват российских военных самолетов в этом году истребители НАТО поднимались 400 раз. По его словам, по сравнению с прошлым годом количество перехватов увеличилась на 50%.