В РФ заявления НАТО о концентрации ее войск на украинской границе назвали фальшивыми
Утверждение представителей Североатлантического альянса (НАТО) о накоплении российских войск вблизи границ Украины являются фальшивыми.
Об этом заявил постпред России при НАТО Александр Грушко, сообщает «Пресса Украины».
По его словам, в альянсе признают, что у них нет объективных материалов подтверждающих это.
«Насколько я понимаю, даже сами натовцы признают, что у них нет материалов объективного контроля, которые свидетельствовали бы о том, что вооружение и техника перемещаются через границу и осуществляется большая концентрация российских сил на границе с Украиной», - сказал Грушко.
Постпред отметил, что неоднократно РФ «предоставляла доказательства того, что все утверждения НАТО о так называемой концентрации являются фальшивкой».
Читайте такжеНАТО фиксирует передвижение войск РФ в направлении линии перемирия на Донбассе
Как известно, НАТО фиксирует передвижения российских военных сил и техники в Украине и в направлении установленной линии разграничения на Донбассе.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг во время посещения Латвии заявил, что на перехват российских военных самолетов в этом году истребители НАТО поднимались 400 раз. По его словам, по сравнению с прошлым годом количество перехватов увеличилась на 50%.