Около средней школы в Джорджии произошла стрельба, есть пострадавшие

В результате происшествия, по информации сотрудников правоохранительных органов, пострадали две женщины.

Неизвестный открыл огонь на парковке у средней школы Mt. Zion High School в графстве Клейтон в штате Джорджия

Об этом сообщают Express и Atlanta Journal Constitution, передает РБК.

Инцидент, как уточняет телеканал WSB-TV, произошел в населенном пункте, расположенном примерно в 20 милях (32,2 км) к югу от города Атланта.

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В результате происшествия, по информации сотрудников правоохранительных органов, пострадали две женщины - одна из них была ранена в ногу, а другая - в грудь. Последняя, как рассказали позже полицейские, скончалась.

Обе они не были ученицами этой школы, а стрельба происходила за пределами учебного заведения, подчеркнули работники правопорядка.

Портал news.com.au уточняет, что в момент, когда раздались звуки выстрелов, неподалеку от места инцидента 18 мая проходила церемония вручения дипломов выпускникам Центра изобразительных искусств Клейтон (Clayton County Performing Arts Center). В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские. Остальные детали происшествия уточняются.

About 15 police cars here on the scene of Mt. Zion High School in Clayton County. Still working to learn more about what’s going on. pic.twitter.com/yWZ8KchEuS — Justin Wilfon (@JustinWilfonWSB) May 19, 2018

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Санте-Фе, штат Техас, США произошла стрельба в старшей школе. В результате происшествия были убиты 10 человек, еще 10 получили ранения.