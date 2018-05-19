Около средней школы в Джорджии произошла стрельба, есть пострадавшие

05:52, 19 мая 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщают Express и Atlanta Journal Constitution, передает РБК.

Инцидент, как уточняет телеканал WSB-TV, произошел в населенном пункте, расположенном примерно в 20 милях (32,2 км) к югу от города Атланта.

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В результате происшествия, по информации сотрудников правоохранительных органов, пострадали две женщины - одна из них была ранена в ногу, а другая - в грудь. Последняя, как рассказали позже полицейские, скончалась.

Обе они не были ученицами этой школы, а стрельба происходила за пределами учебного заведения, подчеркнули работники правопорядка.

Портал news.com.au уточняет, что в момент, когда раздались звуки выстрелов, неподалеку от места инцидента 18 мая проходила церемония вручения дипломов выпускникам Центра изобразительных искусств Клейтон (Clayton County Performing Arts Center). В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские. Остальные детали происшествия уточняются.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Санте-Фе, штат Техас, США произошла стрельба в старшей школе. В результате происшествия были убиты 10 человек, еще 10 получили ранения.

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Теги: #США#стрельба