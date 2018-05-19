Стрельба в школе Техаса: Трамп пообещал защитить учеников (фотогалерея)
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что массовые стрельбы "длятся слишком долго в нашей стране" и пообещал защитить учеников.
Об этом он заявил, выступая перед прессой в Белом доме, передает Голос Америки.
"К сожалению, я должен начать с выражения тоски и отчаяния из-за смертельной стрельбы в школе в Санта Фе в Техасе. Это продолжается слишком долго в нашей стране. Слишком много лет. Уже слишком много десятилетий", - подчеркнул Трамп.
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"Мы скорбим из-за ужасных потерь жизней и посылаем нашу поддержку всем, кто пострадал от такого совершенно ужасающего нападения", - заявил президент США.
Он выразил решительную настроенность сделать все, чтобы защитить учеников.
"Моя администрация настроена сделать все, что в наших силах, чтобы защитить наших учащихся, обеспечить безопасность в наших школах и обеспечить, чтобы оружие не попало в руки тех, кто представляет угрозу для себя и других", - добавил он.
Министр образования США Бетси ДеВос заявила, что новая Комиссия по безопасности в школах ежедневно работает "над определением четких путей предотвращения насилия и обеспечения безопасности учащихся в школах".
Ранее УНИАН сообщал, что в городе Санте-Фе, штат Техас, США произошла стрельба в старшей школе.