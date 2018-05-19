Стрельба в школе Техаса: Трамп пообещал защитить учеников (фотогалерея)

Новая Комиссия по безопасности в школах "ежедневно работает над определением четких путей предотвращения насилия и обеспечения безопасности учащихся в школах".

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что массовые стрельбы "длятся слишком долго в нашей стране" и пообещал защитить учеников.

Об этом он заявил, выступая перед прессой в Белом доме, передает Голос Америки.

"К сожалению, я должен начать с выражения тоски и отчаяния из-за смертельной стрельбы в школе в Санта Фе в Техасе. Это продолжается слишком долго в нашей стране. Слишком много лет. Уже слишком много десятилетий", - подчеркнул Трамп.

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"Мы скорбим из-за ужасных потерь жизней и посылаем нашу поддержку всем, кто пострадал от такого совершенно ужасающего нападения", - заявил президент США.

Он выразил решительную настроенность сделать все, чтобы защитить учеников.

"Моя администрация настроена сделать все, что в наших силах, чтобы защитить наших учащихся, обеспечить безопасность в наших школах и обеспечить, чтобы оружие не попало в руки тех, кто представляет угрозу для себя и других", - добавил он.

Министр образования США Бетси ДеВос заявила, что новая Комиссия по безопасности в школах ежедневно работает "над определением четких путей предотвращения насилия и обеспечения безопасности учащихся в школах".

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Санте-Фе, штат Техас, США произошла стрельба в старшей школе.