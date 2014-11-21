В Госдуме РФ предложили прекратить дипломатические отношения с Литвой и ввести против нее санкции

С таким заявление выступил депутат от фракции КПРФ Николай Коломейцев, сообщает Дождь.

«В связи с вчерашним неприемлемым заявлением президента Литвы предлагаю поручить комитету по международным делам подготовить заявление, а может быть, и постановление о необходимости введения санкций против Литвы и, может быть, даже прекращении дипломатических отношений», — сказал Коломейцев.

Также сообщается, что председатель Госдумы Сергей Нарышкин одобрил предложение .

«Внесите (предложение — ред.) в установленном порядке» — заявил спикер нижней палаты парламента РФ.

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Поводом для такого предложения стали слова президента Литвы Дали Грибаускайте. Она призвала оказать поддержку Украине в интервью радиостанции LRT 20 ноября, при этом уточнив, что она сама борется за мир во всем мире.

«Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться по Европе и дальше», — заявила Грибаускайте.

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В тот же день глава МИДа Литвы Линас Линкявичюс отказался назвать Россию террористическим государством, однако он отметил, что Москва «поддерживает террористические группировки в соседней стране и вооружением, и тяжелой техникой, и ракетными установками».

Ранее УНИАН сообщал, что В России считают, что президент Литвы хуже чем "национал-радикалы из Киева".