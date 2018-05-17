СМИ рассказали детали о допросах Скрипаля в больнице

Сотрудники британских правоохранительных органов пытаются собрать целостную картину о жизни Скрипаля после его переезда в Великобританию, а также последних действиях перед отравлением.

Следователи Великобритании продолжают допрашивать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля по мере его выздоровления.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Экс-разведчик уже больше 10 недель находится в больнице.

По данным телеканала, сотрудники британских правоохранительных органов пытаются собрать целостную картину о жизни Скрипаля после его переезда в Великобританию, а также последних действиях перед отравлением.

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В частности, следователей интересуют регулярные поездки экс-работника ГРУ в Лондон и за границу, а также "ежемесячные встречи" Скрипаля с его "предполагаемым бывшим связным из [британской разведки] MI6" в ресторане в Солсбери.

Ранее газета The New York Times и чешское издание Respekt сообщали, что в 2016 и 2012 годах бывший полковник ГРУ ездил в Эстонию и Чехию соответственно. В первом случае, по информации собеседников издания, во время визита он встречался с сотрудниками эстонских спецслужб. Во втором же случае, отмечала газета Respekt, после поездки в Прагу Скрипаль "как минимум один раз" вел переговоры с представителями чешских спецслужб на территории Великобритании. Подробности и темы этих встреч неизвестны.