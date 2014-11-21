Латвия заявила о готовности поддержать новые санкции ЕС против России
Латвия готова поддержать усиление санкций Евросоюза против России, если не будет деэскалации конфликта.
Об этом заявила посол Латвии при ЕС Илзе Юхансоне, передают РИА Новости.
"Что касается России, первое, с нашей национальной перспективы и перспективы ЕС — санкции — это не политика сама по себе, это инструмент внешней политики. Мы поддержали санкции, когда ЕС немедленно отреагировал. Но мы также сказали, что если будет деэскалация ситуации, чего, к сожалению, не происходит, мы готовы сократить санкции. Мой ответ по санкциям — мы готовы усилить их, сократить их, если будут созданы условия", — сказала Юхансоне.
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Председательство в ЕС перейдет к Латвии от Италии с нового года.
Тем временем, введение Россией продуктовых антисанкций в начале августа привело к тому, что на рынке стало больше замороженного лосося из Чили. Импорт свежего, то есть охлажденного, лосося с июля по октябрь этого года сократился более чем вдвое — с 7 тыс. т в месяц до эмбарго до 3 тыс. т в месяц после.