Латвия заявила о готовности поддержать новые санкции ЕС против России

Об этом заявила посол Латвии при ЕС Илзе Юхансоне, передают РИА Новости.

"Что касается России, первое, с нашей национальной перспективы и перспективы ЕС — санкции — это не политика сама по себе, это инструмент внешней политики. Мы поддержали санкции, когда ЕС немедленно отреагировал. Но мы также сказали, что если будет деэскалация ситуации, чего, к сожалению, не происходит, мы готовы сократить санкции. Мой ответ по санкциям — мы готовы усилить их, сократить их, если будут созданы условия", — сказала Юхансоне.

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Председательство в ЕС перейдет к Латвии от Италии с нового года.

Тем временем, введение Россией продуктовых антисанкций в начале августа привело к тому, что на рынке стало больше замороженного лосося из Чили. Импорт свежего, то есть охлажденного, лосося с июля по октябрь этого года сократился более чем вдвое — с 7 тыс. т в месяц до эмбарго до 3 тыс. т в месяц после.