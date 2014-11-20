Российский оппозиционер Яшин: амбиции Путина не соответствуют возможностям России

Об этом заявил российский оппозиционер Илья Яшин в интервью Радио Свобода.

"За годы нефтяного Эльдорадо Путин сумел нарастить «политический жирок». И санкции, снижение цен на нефть пока не способны принципиально повлиять на политику Путина. Однако, если ситуация будет продолжаться в том же русле, то имперские амбиции Путина будут просто не по карману", - считает оппозиционер.

По его словам, Путин дал россиянам ощущение, что они до сих пор является империей и могут позволить себе забирать чужие земли, "показать всему миру "кузькину мать".

Читайте такжеУкраина интересует РФ как "составляющая новой империи", и это опасно для всей Европы - Турчинов"Но это - опасный миф в том смысле, что амбиции, которые демонстрирует Путин, не соответствуют тем возможностям, которые есть в России, и противоречат тем интересам, которые Россия имеет. Большая страна - это такая страна, которая обеспечивает достойный уровень жизни своим гражданам. Великая страна - страна, что создает сильную экономику в интересах большинства населения. А когда страна показывает всем «кузькину мать» и грозит захватом чужих земель, но при этом основные ресурсы оседают в карманах бывших одноклассников президента, а коррупция растет с каждым годом - эта страна не большая, это карикатурная империя", - заявил Яшин.

Справка. Илья Яшин - оппозиционный политик, член Координационного совета оппозиции, член либерально-демократической «Республиканской партии России - Партии народной свободы», один из лидеров объединенного демократического движения «Солидарность». Правозащитная организация Amnesty International уже трижды признавала российского оппозиционера Илью Яшина «пленником совести» в России после арестов за гражданскую активность.