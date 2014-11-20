Сербия должна ввести санкции против РФ, если хочет вступить в ЕС

Такое заявление сделал еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Йоханнес Хан накануне визита в Белград, передают РИА Новости.

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"Сербия юридически обязалась в рамках переговоров о вступлении постепенно согласовать свою позицию с ЕС по трудным вопросам, таким как санкции в отношении России. Это очень важно, и мы ожидаем от Белграда соблюдения этого обязательства", - сказал Йоханнес Хан.

"Ваша страна обозначила вступление в ЕС как свою ключевую стратегическую цель, которую премьер Александр Вучич подтвердил в ходе недавнего визита президента Путина в Сербию. Мы ожидаем от представителей ваших властей продолжения демонстрации приверженности ключевой стратегической цели вступления в ЕС", - заявил еврокомиссар.