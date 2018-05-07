Эрдоган заявил о новых военных операциях в Сирии

В результате новых операций будет уничтожен «террористический коридор» на южной границе страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия проведет новые операции на территории Сирии.

По его словам, в результате новых операций будет уничтожен «террористический коридор» на южной границе страны, передает Голос Америки.

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"Мы будем и дальше давить террористические организации. В новом цикле к операциям "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" Турция добавит новые, чтобы очистить свои границы", - заявил Эрдоган.

"С помощью этих операций мы разнесем террористический коридор, который формируется на нашей южной границе. Наши солдаты, которые завершили эпопею в Африне, готовы к новым задачам. Операции продолжатся до тех пор, пока не останется ни одного террориста", - добавил он.

Напомним, 25 марта Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начала наземное наступление в районе города Синджар на северо-западе Ирака.