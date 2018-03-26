Эрдоган сообщил о наступлении Турции на северо-западе Ирака

11:33, 26 марта 2018
Мир
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Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS

"Мы сообщали, что движемся в направлении Синджара. Сейчас операция там стартовала", - указал он, не приводя подробностей, сообщает DW.

В свою очередь, силы безопасности Ирака подчеркивают, что на его территории нет воинских формирований третьих стран.

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В пятницу, 23 марта, национально-политическая организация Союз общин Курдистана сообщила, что Рабочая партия Курдистана (РПК) покидает Синджар, где обосновалась в 2014 году в ходе борьбы с "Исламским государством".

Боевые действия турецкой армии против РПК продолжаются с момента срыва перемирия летом 2015 года. Воздушные удары по курдским силам наносятсяпреимущественно на юго-востоке Турции и на севере Ирака.

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Теги: #Турция#Ирак#Эрдоган