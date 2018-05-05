Количество задержанных на акциях "Он нам не царь" в РФ превысило полторы тысячи человек (фото, видео)

Больше всего задержанных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.

В результате разгона акций протеста "Он нам не царь" в России задержали уже 1607 человек. Ранее сообщалось, что в ходе акций были задержаны около тысячи человек.

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Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Так, в Москве задержали 704 человека, в Санкт-Петербурге - 229, в Челябинске - 169.

Отмечается, что в Челябинске на 25 суток арестовали координатора штаба оппозиционера Алексея Навального. В Санкт-Петербурге против митингующих применяли электрошокеры, а в Сочи, по данным участников акций, задержанных проверяют на наличие наркотиков.

Напомним, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный созвал людей на акцию в центре Москвы, приуроченную к инаугурации Путина, несмотря на запрет властей. "Мы не рабы", - заявил он. Впоследствии лидера митингующих задержали.