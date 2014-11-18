На круизном лайнере в Тихом океане подхватили вирус более сотни пассажиров

Об этом говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава США (CDC), сообщает Lenta.ru.

Лайнер, на борту которого находятся 3009 пассажиров и 1160 членов экипажа, выполнял 28-дневный круиз из Лос-Анджелеса на Гаити. Вирусом к настоящему времени заразились 158 пассажиров и 14 членов экипажа. Сейчас Crown Princess находится на рейде недалеко от Лос-Анджелеса.

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Компания-владелец судна Carnival plc проводит санитарную уборку помещений. В компании уже пообещали провести «широкомасштабную глубокую очистку» лайнера до следующего круиза, который начнется 29 ноября.

Норовирус, известный как желудочный грипп, является разновидностью гастроинтестинальной инфекции. Вспышки этой болезни часто возникают на пассажирских судах и быстро передаются от человека к человеку.