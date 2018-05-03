Лидера протестов в Армении Пашиняна официально выдвинули кандидатом на пост премьера

Выдвижение Пашиняна поддержал 41 депутат из 105 в парламенте Армении.

В Армении оппозиционного лидера, который возглавляет протесты в стране, Никола Пашиняна официально выдвинули на должность премьер-министра.

Как сообщили "Радио Свобода" в его партии «Елк», выдвижении Пашиняна поддержал 41 депутат из 105 в парламенте Армении.

Пашинян сообщил, что 3 мая встретился с председателем фракции Республиканской партии Армении Ваграмом Багдасаряном, который подтвердил, что правящая фракция «в вопросе избрания премьер-министра поддержит кандидата от народа».

«Мое выдвижение фактически можем считать свершившимся фактом. 8 мая в 12:00 в национальном собрании состоятся выборы премьер-министра, и я надеюсь, что вы в 11:00 снова соберетесь на площади и будете следить за ходом выборов, после чего мы снова встретимся на площади Республики. Мы продолжаем оставаться на связи, потому что мы должны очень быстро реагировать на любое изменение политической ситуации», – заявил Пашинян у себя в Facebook.

Читайте такжеПравящая партия Армении согласилась поддержать на выборах премьер-министра лидера оппозиции

Накануне фракция правящей Республиканской партии Армении заявила, что не будет выдвигать своего кандидата в премьер-министры, а поддержит кандидата, который заручился поддержкой трети депутатов.

Во фракции РПВ, которая имеет большинство в армянском парламенте, подчеркнули, что «8 мая в Армении будет премьер-министр».

2 мая Пашинян призвал своих сторонников «взять паузу и отдохнуть». Он заявил на митинге на площади Республики в Ереване после того, как протестующие в течение дня блокировали движение транспорта, метро, железной дороги и правительственных зданий.

Голосование по назначению нового премьер-министра Армении может состояться 8 мая – на этот день назначено специальное заседание парламента.