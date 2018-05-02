В Армении сотрудники аэропорта присоединились к протестам, метро в Ереване заблокировано
Сегодня утром демонстранты перекрыли транспортное сообщение между столицей страны Ереваном и международным аэропортом "Звартноц". По некоторым сообщениям, сотрудники аэропорта также присоединились к протесту.
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Также не работает станция метро «Еритасардакан» («Молодежная»), перекрыто большинство главных транспортных артерий города, сообщает радио Свобода.
Участники акций, среди которых есть известные адвокаты, блокировали автомобилями вход в одно из зданий правительства, где расположены Министерство образования и науки, Министерство культуры и Министерство диаспоры.
Оппозиция требует новых парламентских выборов и неучастия в них правящей Республиканской партии, которая, по их мнению, себя дискредитировала. Также участники протестов требуют назначения премьером Никола Пашиняна.
1 мая парламент отказался назначить его премьер-министром. 8 мая парламент будет обсуждать вопрос назначения премьера еще раз.