В Армении сотрудники аэропорта присоединились к протестам, метро в Ереване заблокировано

Кроме этого, участники акций заблокировали автомобилями вход в одно из зданий правительства.

Сегодня утром демонстранты перекрыли транспортное сообщение между столицей страны Ереваном и международным аэропортом "Звартноц". По некоторым сообщениям, сотрудники аэропорта также присоединились к протесту.

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Также не работает станция метро «Еритасардакан» («Молодежная»), перекрыто большинство главных транспортных артерий города, сообщает радио Свобода.

Участники акций, среди которых есть известные адвокаты, блокировали автомобилями вход в одно из зданий правительства, где расположены Министерство образования и науки, Министерство культуры и Министерство диаспоры.

Оппозиция требует новых парламентских выборов и неучастия в них правящей Республиканской партии, которая, по их мнению, себя дискредитировала. Также участники протестов требуют назначения премьером Никола Пашиняна.

1 мая парламент отказался назначить его премьер-министром. 8 мая парламент будет обсуждать вопрос назначения премьера еще раз.