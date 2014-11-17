Церковь Англии разрешила назначать женщин епископами

Уже более двадцати лет в главной церкви англиканского сообщества существует положение, разрешающее женщинам становиться священниками, однако до сих пор им было запрещено занимать высшие посты в церковной иерархии, передает Русская служба Би-би-си.

Два года назад противникам нового закона, считающим его противоречащим Библии, удалось набрать большинство голосов, но сейчас они остались в меньшинстве.

Читайте такжеАнгликанская церковь запретила духовенству вступать в однополые бракиВозможно, первая женщина-епископ появится в Англии уже в следующем году.

В некоторых протестантских конфессиях женщины получили право становиться епископами еще в начале 20 века.