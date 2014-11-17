Церковь Англии разрешила назначать женщин епископами
19:00, 17 ноября 2014Мир
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Синод церкви Англии двумя третями голосов одобрил закон о рукоположении женщин в сан епископов.
Теперь женщины могут становиться епископами / wikipedia.org
Уже более двадцати лет в главной церкви англиканского сообщества существует положение, разрешающее женщинам становиться священниками, однако до сих пор им было запрещено занимать высшие посты в церковной иерархии, передает Русская служба Би-би-си.
Два года назад противникам нового закона, считающим его противоречащим Библии, удалось набрать большинство голосов, но сейчас они остались в меньшинстве.
Читайте такжеАнгликанская церковь запретила духовенству вступать в однополые бракиВозможно, первая женщина-епископ появится в Англии уже в следующем году.
В некоторых протестантских конфессиях женщины получили право становиться епископами еще в начале 20 века.
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