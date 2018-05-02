Протесты в Армении: страна под угрозой дефицита продовольствия

Въезжающие в страну грузовики, особенно груженые продовольствием, не могут продолжить путь из-за акций по блокировке дорог.

Комитет по госдоходам Армении призвал участников акций протестов не препятствовать въезду грузовиков с продовольствием в страну, исходя из необходимости обеспечения продовольственной безопасности в стране.

Об этом сообщает пресс-служба комитета, передает NewsArmenia. Комитет обеспокоен тем, что въезжающие в страну грузовики, особенно груженые продовольствием, не могут продолжить путь из-за акций по блокировке дорог.

Отмечаются также случаи, когда некоторые грузовики возвращаются с полпути, так и не въехав в Армению.

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"Сложившаяся ситуация создает препятствия для въезда и таможенного обслуживания грузовиков, что может нанести серьезный удар по продовольственной безопасности Армении. Таможенная служба призывает всех участников акций не препятствовать въезду и таможенному обслуживанию грузовиков на границе Армении", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, армянские протестующие в среду утром заблокировали некоторые улицы в Ереване и дорогу к столичному аэропорту после того, как не назначенный премьер-министром лидер оппозиции Никол Пашинян объявил общенациональную кампанию гражданского неповиновения.