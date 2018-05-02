Протесты в Армении: страна под угрозой дефицита продовольствия

16:27, 02 мая 2018
Мир
395
Иллюстрация / REUTERS/Vahram Baghdasaryan/Photolure

Комитет по госдоходам Армении призвал участников акций протестов не препятствовать въезду грузовиков с продовольствием в страну, исходя из необходимости обеспечения продовольственной безопасности в стране. 

Об этом сообщает пресс-служба комитета, передает NewsArmenia. Комитет обеспокоен тем, что въезжающие в страну грузовики, особенно груженые продовольствием, не могут продолжить путь из-за акций по блокировке дорог. 

Отмечаются также случаи, когда некоторые грузовики возвращаются с полпути, так и не въехав в Армению. 

Читайте такжеАрмянские протестующие заняли мэрию города, в котором расположена база ВС РФ (видео)

"Сложившаяся ситуация создает препятствия для въезда и таможенного обслуживания грузовиков, что может нанести серьезный удар по продовольственной безопасности Армении. Таможенная служба призывает всех участников акций не препятствовать въезду и таможенному обслуживанию грузовиков на границе Армении", - отмечается в сообщении. 

Как сообщалось, армянские протестующие в среду утром заблокировали некоторые улицы в Ереване и дорогу к столичному аэропорту после того, как не назначенный премьер-министром лидер оппозиции Никол Пашинян объявил общенациональную кампанию гражданского неповиновения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #протесты#Армения#дефицит продовольствия