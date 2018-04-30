Трамп назвал вероятное место встречи с Ким Чен Ыном

Вероятным местом встречи лидеров США и КНДР может стать деревня Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. Ранее среди возможных мест для саммита назывались Сингапур и Улан-Батор.

Президент США Дональд Трамп предположил, что подходящим местом для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном мог бы стать «Дом мира» ​в деревне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи. Эту идею он высказал в своем Twitter.

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«Многие страны рассматриваются в качестве места для встречи, но не будет ли «Дом мира» / «Дом свободы» на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и значимым местом, чем какая-либо третья страна?» — написал Трамп. При этом он подчеркнул, что это не окончательное решение и он «просто спрашивает».

Как пишет РБК, демилитаризованная зона в деревне Пханмунджом является традиционным местом для проведения контактов Северной и Южной Кореи. В 1953 году здесь был подписан договор о прекращении огня, который ознаменовал завершение Корейской войны. Основной достопримечательностью деревни является «Дом мира» — то здание, где более 60 лет назад было подписано перемирие. Через деревню проходит линия разделения двух Корей, на которой постоянно дежурят военные двух стран.

Напомним, в Пханмунджоме 27 апреля прошла и встреча Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Они договорились о совместной работе над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.