Российские наемники пытались атаковать силы США в Сирии - Госдеп

Также помощник госсекретаря США в своих показаниях добавил, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Москвой в Сирии.

Российские наемники пытались атаковать силы Соединенных Штатов Америки в Сирии, однако атака оказалась провальной.

Об этом заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл в письменных показаниях международному комитету палаты представителей в Конгрессе США, опубликованных на сайте Белого дома.

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"Безрассудное вмешательство России в Сирии и поддержка режима Асада повысили риск конфронтации с Западом. Недавняя неудачная атака российских наемников на силы США в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", - говорится в документе.

Также Митчелл в своих показаниях добавил, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Москвой в Сирии.

Однако, "США готовы применить силу при необходимости".

Помощник госсекретаря также напомнил об агрессивной риторике Москвы в период до и после недавних авиаударов по химическим объектам в Сирии, осуществленных США и союзниками. Что касается конфликта в Сирии, Митчелл подчеркнул, что его можно решить только в ходе переговоров в Женеве.

"Мы подталкиваем Россию к тому, чтобы она была конструктивным участником этого процесса, и привела Асада за стол переговоров. До сих пор Россия игнорировала эти призывы, и вместо этого стала срывать переговоры", - заявил Митчелл.

Ранее сообщалось, что войска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии, аналогичное тому инциденту, когда в результате авиаудара Соединенных Штатов погибли российские наемники.