Жертвами взрывов в Кабуле стали восемь журналистов (видео)

Второй взрыв произошел, когда террорист-смертник, замаскированный под телеоператора, привел в действие взрывное устройство.

Среди жертв взрывов, произошедших 30 апреля в столице Афганистана Кабуле, есть восемь журналистов, общее количество погибших возросло до 29.

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Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные источники. По данным телеканала, первый взрыв произошел примерно в 8:00 по местному времени в районе Шаш Дарак. Там расположено посольство США и афганские правительственные здания. Журналисты прибыли на место события.

Второй взрыв произошел, когда террорист-смертник, замаскированный под телеоператора, привел в действие взрывное устройство. Это произошло на месте первого взрыва.

Гибель своего ведущего фотографа Шаха Марая подтвердило информационное агентство France-Presse. Также погибли два журналиста радио Свобода.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство».

Рядом с местом взрыва, кроме посольства США, расположены штаб-квартира НАТО, здания правительства Афганистана, включительно с президентским дворцом, министерство обороны и штаб-квартира разведывательных служб Афганистана.