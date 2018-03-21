В Кабуле во время празднования персидского нового года произошел теракт, погибли 29 человек (видео)

Ответственность за теракт, который произошел, когда в афганской столице отмечали Навруз, персидский новогодний праздник, взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

В результате нападения террориста-смертника на шиитскую мечеть в Кабуле погибли по меньшей мере 29 человек и ранено более 50 человек.

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Ответственность за теракт, который произошел, когда в афганской столице отмечали Навруз, персидский новогодний праздник, взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Взрыв, последний в серии поразивших шиитские объекты в Кабуле, произошел, когда люди выходили из мечети, расположенной недалеко от главного университета города.