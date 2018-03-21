В Кабуле во время празднования персидского нового года произошел теракт, погибли 29 человек (видео)

21:03, 21 марта 2018
Мир
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Ответственность за теракт, который произошел, когда в афганской столице отмечали Навруз, персидский новогодний праздник, взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". 

Взрыв, последний в серии поразивших шиитские объекты в Кабуле, произошел, когда люди выходили из мечети, расположенной недалеко от главного университета города.

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Теги: #взрыв в Кабуле