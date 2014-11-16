В Беларуси выпустили монету в честь победы над Москвой

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает сайт "Белорусский партизан".

«Выпустить в обращение 24 ноября 2014 года памятные монеты Национального банка Республики Беларусь: серебряную монету «Канстанцін Астрожскі» серии «Умацаванне і абарона дзяржавы» номиналом 20 рублей, тиражом 2000 штук; медно-никелевую монету «Канстанцін Астрожскі» серии «Умацаванне і абарона дзяржавы» номиналом 1 рубль, тиражом 3000 штук», - говорится в постановлении правления Нацбанка Беларуси, подписанном Надеждой Ермаковой.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина выпустила памятные монеты к 500-летию победы войска Великого княжества Литовского и Польского королевства, возглавляемого князем Константином Острожским, которое под Оршей разбило войско Московского княжества.

Читайте такжеРоссия выпустила монету с изображением аннексированного Крыма Сражение под Оршей произошло 8 сентября 1514 году во время очередной войны с Московским княжеством, когда московские войска пытались захватить территорию Беларуси и Литвы. Одним из главных героев битвы был гетман Константин Острожский. Именно он был во главе 30-тысячного белорусского войска, которое полностью разбило 80-тысячную московскую армию.