Вмешательство России в выборы США: российская юристка признала, что была информатором Кремля

Весельницкая сказала, что работала на Юрия Чайку, который на время встречи был генеральным прокурором РФ.

Российская юристка Наталья Весельницкая признала, что была информатором Кремля, когда встречалась с должностными лицами предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году в офисном здании Trump Tower.

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Об этом она сказала в интервью NBC News сообщает Newsweek. Ранее она отрицала связи с российским правительством. «Я – юрист и информатор, - сказала она, - с 2013 года я активно общаюсь со службой российского генерального прокурора».

Специальный прокурор США Роберт Мюллер который расследует связи кампании Трампа с Россией, среди прочего обращал внимание на встречу в 2016 году, на которой команда Трампа пыталась получить негативную информацию о Хиллари Клинтон.

Весельницкая сказала, что работала на Юрия Чайку, который на время встречи был генеральным прокурором РФ. В ноябре Весельницкая утверждала перед юридическим комитетом Сената, что она «не имела связей с Чайкой, его представителями и учреждениями, кроме тех, которых требует профессиональный статус юриста».

Однако, полученная электронная переписка свидетельствует, что Весельницкая тесно сотрудничала с Чайкой по защите фирмы российского бизнесмена, занимавшегося недвижимостью «Превезон холдинг» и которую обвиняли в мошенничестве в США. Министерство юстиции США заключило мировое соглашение с фирмой, которая предусматривает выплату $6 млн, все еще не сделанную со стороны фирмы.