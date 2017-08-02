В Белом доме подтвердили, что Трамп помог сыну написать заявление о встрече с адвокатом РФ

Белый дом подтвердил сообщения о том, что президент США Дональд Трамп помог своему старшему сыну составить заявление о его встрече с российским юристом Наталией Весельницкой во время американской предвыборной кампании. об этом сообщает Русская служба ВВС.

Президент внес свои предложения, "как это сделал бы любой отец, основываясь на тех ограниченных сведениях, которые у него были", - сказала на брифинге для журналистов представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Дональд Трамп "вмешался", но не диктовал текст заявления своего сына, о чем ранее сообщали СМИ, добавила Сандерс.

По ее словам, заявление Трампа-младшего было "правдивым", в нем не было искажений и неточностей. Сандерс на брифинге обвинила демократов в желании раздуть историю.

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"Демократы хотят и дальше использовать эту историю в качестве пиара и делают все, чтобы она не затихала и каждый день появлялась в газетах", - добавила она.

Как известно, ранее СМИ сообщили, что Трамп лично диктовал старшему сыну заявление о цели встречи с российским адвокатом. В заявлении подчеркивалось, что тема встречи касалась избирательной кампании. Однако впоследствии Трамп-младший признал, что согласился на встречу после получения письма, в котором ему обещали предоставить компромат на Хиллари Клинтон.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп-младший, зять президента Джаред Кушнер и (на тот момент) глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт встретились в "Трамп-тауэр" с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года.

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Трамп-младший получил электронное письмо от британского пиарщика Роба Голдстоуна, который пообещал ему документы от России, содержащие компромат на Хиллари Клинтон.

Встреча состоялась, но, как утверждает Трамп-младший в интервью Fox News, женщина не сказала им ничего, что представляло бы для них интерес.

В настоящее время ФБР и конгресс США расследуют возможное вмешательство России в президентскую кампанию в Соединенных Штатах и пытаются понять, вступали какие-то члены команды Трампа в сговор с Кремлем.