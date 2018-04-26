Смерть Avicii: найдена предсмертная записка известного диджея

Члены семьи назвали Avicii большим перфекционистом, работавшим в высоком темпе, что вызвало чрезмерный стресс.

Шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, покончил с собой.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на родственников артиста.

В семье Берглинга рассказали, что он оставил предсмертную записку.

"Наш возлюбленный Тим был искателем, хрупкой артистической душой, ищущей ответы на экзистенциальные вопросы... Когда он перестал гастролировать, он хотел обрести душевное равновесие, чтобы быть счастливым и заниматься тем, что он любит больше всего - музыкой. Он действительно боролся с мыслями о смысле, жизни, счастье. Он больше не мог продолжать", - рассказали родственники.

Читайте такжеСтали известны подробности смерти диджея Avicii

Они назвали Avicii большим перфекционистом, работавшим в высоком темпе, что вызвало чрезмерный стресс.

В то же время поклонники уже обвинили в смерти диджея его менеджеров. Как пишет The Sun, Avicii неоднократно жаловался на напряженный график и заявлял, что члены его команды всячески противились его желанию прекратить выступления и заставляли его ездить на гастроли.

"Я говорил, что я умру. Я говорил это так много раз. И я не хотел слышать, что должен получать удовольствие от мысли отыграть еще один концерт", - приводит издание слова диджея из посвященного ему документального фильма, который вышел в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, всемирно известный диджей Avicii умер в 28 лет. Музыкант найден мертвым в оманском городе Маскат 20 апреля днем по местному времени.