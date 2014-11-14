В Пентагоне рассказали, как собираются реформировать ядерные силы

С таким заявлением выступил в пятницу министр обороны США Чак Хейгл, передает Русская служба Би-би-си.

Хейгл сообщил, что по его распоряжению были проведены внутренняя и внешняя ревизии состояния дел в ядерных силах.

По словам главы Пентагона, ядерные силы страдали от недостатка финансирования, но теперь Пентагон будет увеличивать расходы на ядерные силы на 10% в год в течение ближайших пяти лет.

В сумме это составит около 10 млрд долларов.

Министр обороны объявил о введении "плана действий", который включает в себя реорганизацию командной структуры, восстановление "гордости" этого вида вооруженных сил, поставки новой техники и дополнительных набор личного состава.

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