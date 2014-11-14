Россия проводит военные учения в Сербии

Однодневные российско-сербские учения должны были начаться в полдень 14 ноября, сообщает Радио Свобода.

Демонстрация военной мощи России в стране, которая стремится вступить в Европейский союз, происходит после октябрьского визита российского президента Владимира Путина и совпадает с визитом предстоятеля Русской православной церкви Кирилла.

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Сербский военный аналитик Любодраг Стоядинович на прошлой неделе заявил, что совместные с российскими войсками маневры такого масштаба никогда не проводились в Сербии. Он добавил, что проведением маневров Москва пытается доказать, что имеет союзников в Европе.