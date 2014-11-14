Россия проводит военные учения в Сербии

17:28, 14 ноября 2014
Мир
1

Первые российско-сербские антитеррористические учения проходят на территории Сербии.

Российские десантники в Сербии 13 ноября

Однодневные российско-сербские учения должны были начаться в полдень 14 ноября, сообщает Радио Свобода.

Демонстрация военной мощи России в стране, которая стремится вступить в Европейский союз, происходит после октябрьского визита российского президента Владимира Путина и совпадает с визитом предстоятеля Русской православной церкви Кирилла.

Читайте такжеСМИ: Сербия подправила свою историю в честь визита ПутинаРоссийский пропагандистский телеканал RT транслировал видео с приготовления к учениям.

Сербский военный аналитик Любодраг Стоядинович на прошлой неделе заявил, что совместные с российскими войсками маневры такого масштаба никогда не проводились в Сербии. Он добавил, что проведением маневров Москва пытается доказать, что имеет союзников в Европе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter