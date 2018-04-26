Последний выход: Меган Маркл порадовала зрителей финальной серией "форс-мажоров" (видео)

11:26, 26 апреля 2018
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Американский телеканал USA Network показал последний эпизод 7-го сезона, который стал завершающим для Меган Маркл.

Символично, что в серии под названием "До свидания", ее героиня Рэйчел выходит замуж. 

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Как известно Меган Маркл завершила свою работу в сериале "Форс-мажоры" после окончания 7 сезона. Вместе с ней из сериала уходит и ее сериальный "муж" Патрик Джей Адамс.

Свадьба Маркл и принца Гарри запланирована на май этого года.

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