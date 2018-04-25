В Детройте фуры выстроились под мостом, чтобы не дать мужчине совершить самоубийство (видео)

18:59, 25 апреля 2018
Мир
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В случае скачка мужчина упал бы не на дорогу, а на крыши грузовиков / Скриншот видео ТСН

Как говорится в сюжете ТСН, о ситуации на мосту сначала узнала полиция, а копы уже позвали на помощь водителей фур. Если бы потенциальный самоубийца в отчаянии решился прыгнуть, упал бы не на дорогу, а на крыши грузовиков. По команде полиции все шесть дорожных полос перекрыли.

За три часа мужчину уговорили спуститься с моста и сразу передали его врачам.

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Теги: #США#самоубийство