В Детройте фуры выстроились под мостом, чтобы не дать мужчине совершить самоубийство (видео)
18:59, 25 апреля 2018Мир
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За три часа мужчину уговорили спуститься с моста и сразу передали его медикам.
В случае прыжка мужчина упал бы не на дорогу, а на крыши грузовиков / Скриншот видео ТСН
В американском Детройте 13 грузовиков выстроились под мостом, с которого хотел прыгнуть мужчина.
Как говорится в сюжете ТСН, о ситуации на мосту сначала узнала полиция, а копы уже позвали на помощь водителей фур. Если бы потенциальный самоубийца в отчаянии решился прыгнуть, упал бы не на дорогу, а на крыши грузовиков. По команде полиции все шесть дорожных полос перекрыли.
За три часа мужчину уговорили спуститься с моста и сразу передали его врачам.
В Детройте 13 грузовиков выстроились под мостом, с которого хотел прыгнуть человек
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