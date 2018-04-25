В Детройте фуры выстроились под мостом, чтобы не дать мужчине совершить самоубийство (видео)

За три часа мужчину уговорили спуститься с моста и сразу передали его медикам.

В американском Детройте 13 грузовиков выстроились под мостом, с которого хотел прыгнуть мужчина.

Как говорится в сюжете ТСН, о ситуации на мосту сначала узнала полиция, а копы уже позвали на помощь водителей фур. Если бы потенциальный самоубийца в отчаянии решился прыгнуть, упал бы не на дорогу, а на крыши грузовиков. По команде полиции все шесть дорожных полос перекрыли.

За три часа мужчину уговорили спуститься с моста и сразу передали его врачам.