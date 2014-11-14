США требуют от России прекратить нарушать «минские договоренности»

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, выступая на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Германии в Берлине, заявила, что США вместе с Европейским союзом в течение всего украинского кризиса едины в своих требованиях к России, передает Радио Свобода.

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«Наше послание такое: прекратите постоянные и неустанные вопиющие нарушения «минского протокола», которые осуществляют и Россия, и ее марионетки; прекратите разжигать огонь все новыми вооружениями и поддержкой сепаратистам; выведите все войска и вооружения из Украины; откиньте незаконные «выборы» 2 ноября», - подчеркнула она.