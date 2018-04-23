Стали известны подробности смерти диджея Avicii

13:18, 23 апреля 2018
Мир
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TMZ

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Об этом свидетельствуют результаты аутопсии, передает CNN.

Как сообщается, Берглинг прилетел в столицу Омана, Маскат, на отдых. Его родственники прибыли в страну за телом диджея.

Причина смерти 28-летнего музыканта все еще не названа.

Как сообщал УНИАН, всемирно известный диджей Avicii умер в 28 лет.

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Теги: #Avicii#Авичи#Диджей