Стали известны подробности смерти диджея Avicii
13:18, 23 апреля 2018Мир
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Причина смерти 28-летнего музыканта все еще не названа.
Берглинг прилетел в столицу Омана, Маскат, на отдых / TMZ
Правоохранительные органы Омана, где 20 апреля скончался шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, исключили версию о насильственной смерти.
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Об этом свидетельствуют результаты аутопсии, передает CNN.
Как сообщается, Берглинг прилетел в столицу Омана, Маскат, на отдых. Его родственники прибыли в страну за телом диджея.
Причина смерти 28-летнего музыканта все еще не названа.
Как сообщал УНИАН, всемирно известный диджей Avicii умер в 28 лет.
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