В Ереване растет число задержанных участников акций протестов (фото)

Сообщается, что полиция применила силу против участников акции протеста.

В Ереване в различных полицейских отделений доставлено 49 участников акции протеста.

Об этом агентству «Новости Армении» сообщили в пресс-службе полиции города.

«Полиция применила силу против участников акции протеста на улице Арцаха, задержав десятки людей. Среди прочих были задержаны лидер оппозиции Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян. О местонахождении Пашиняна пока неизвестно, Мирзоян и Микаелян находятся в отделении полиции Шенгавита», - отмечает агентство.

Как сообщает армянская служба Радио Свобода, полиция Армении сообщает о задержании 192 человека в связи с протестами в столице Ереване. Отмечается, что среди задержанных есть оппозиционные политики - Арарат Мирзроян, Никол Пашинян и Сасун Микаелян.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Ереване прошли переговоры между Николом Пашиняном и премьер-министром страны Сержем Саргсяном. Они продолжались несколько минут и закончились безрезультатно. Глава правительства заявил, что действия оппозиционера - это шантаж, и посоветовал политику "вернуться в правовое поле". В ответ на это лидер протестующих пообещал продолжить демонстрации с новой силой.

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Массовые протесты в Ереване и ряде других городов Армении продолжаются с 13 апреля. Активисты выступают против избрания экс-президента Саргсяна на должность премьер-министра Армении. Саргсян занимает руководящие должности в Армении с 2007 года.