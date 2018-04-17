Россия не смогла сбить ни одной выпущенной по режиму Асада ракеты – Трамп

Ранее режим Асада заявил об успешном сбитии значительного количества выпущенных по объектам в Сирии ракет.

Россия не смогла сбить ни одной ракеты, выпущенной США и их союзниками по объектам в Сирии.

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Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник в ходе визита в штат Флорида. "Можно услышать сообщение, что они сбили 40 ракет, 50. Они не сбили ни одной", - приводит слова Трампа корреспондент «Голоса Америки».

"Их оборудование не сработало", – отметил глава Белого дома.

Ранее режим Асада заявил об успешном сбитии значительного количества выпущенных по объектам в Сирии ракет. Однако в Пентагоне заявили, что сирийцы попытались нанести ответный удар после завершения ракетного удара, но тот был неэффективным.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским военным объектам, которые связаны с химическим оружием. Страны прибегли к военному вмешательству, поскольку возлагают на сирийское правительство ответственность за вероятную химическую атаку, совершенную в городе Дума. Такие действия поддержали ФРГ, Израиль, Саудовская Аравия и Турция. Россия и Иран, которые являются союзниками сирийского правителя Башара Асада, осудили эти удары.