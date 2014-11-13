Новый агитканал России пугает США президентом-вегетарианцем

Об этом говорится в статье Дейзи Синделар, опубликованной на Радио Свобода.

Так, обозреватели "Спутника" приходят к выводу, что учитывая уровень толерантности в обществе, к 2020 году президентом США может стать вегетарианец.

Читайте такжеЛишенный звания адвокат и эксперт-неонацист - Россия запустила новый международный проект«Всего лишь одно или два поколения назад, - пишет корреспондент «Спутника» Никита Алентьев, - отказываясь от гамбургера, вы бы получили по рукам от мамы и папы, а также вам прочитали бы соответствующую лекцию. Сегодняшним детям нравится идея быть «особенными» и люди вокруг с большей толерантностью признают их диетический выбор».

Также "Спутник" анализирует мимику британских политиков (Блэр и Кэмерон проявляют презрение опущенными уголками рта, тогда как Путин их поднимает в знак "счастья"), иммиграционную политику США (латиноамериканцы приносят ислам в Соединенные Штаты), сепаратизм во Флориде и многое другое.