Принц Чарльз сменит Елизавету II во главе Содружества наций - СМИ

17:49, 20 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / Jonathan Brady/Pool via Reuters

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники. Такое решение было принято лидерами стран содружества на саммите, проходящем в резиденции британских монархов в Виндзорском замке.

Отмечается, что кандидатуру принца Чарльза в качестве своего официального преемника предложила сама королева Елизавета II.

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Как известно, Содружество наций представляет собой добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии и протектораты. В настоящее время Содружество насчитывает 53 члена.

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Теги: #Британия#Елизавета II