Принц Чарльз сменит Елизавету II во главе Содружества наций - СМИ
17:49, 20 апреля 2018Мир
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Кандидатуру принца Чарльза в качестве своего официального преемника предложила сама королева Елизавета II.
Иллюстрация / Jonathan Brady/Pool via Reuters
Следующим главой Содружества наций после королевы Великобритании Елизаветы II станет ее сын, принц Чарльз.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники. Такое решение было принято лидерами стран содружества на саммите, проходящем в резиденции британских монархов в Виндзорском замке.
Отмечается, что кандидатуру принца Чарльза в качестве своего официального преемника предложила сама королева Елизавета II.
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Как известно, Содружество наций представляет собой добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии и протектораты. В настоящее время Содружество насчитывает 53 члена.
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