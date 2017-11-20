Королева Елизавета стала первым монархом, празднующим 70-летний юбилей свадьбы

20 ноября исполняется 70 лет со дня свадьбы принцессы Елизаветы и принца Филиппа. По английской традиции такую годовщину называют платиновой, пишет Би-би-си.

70-летие совместной жизни пара отпразднует на частной вечеринке в Виндзорском замке. Это королевская резиденция, расположенная к западу от Лондона.

По официальной версии, они познакомились в 1934 году на свадьбе двоюродной сестры Филиппа, греческой принцессы Марии и герцога Кентского, который был дядей Елизаветы. Об их помолвке сообщили в 1947 году, когда страна восстанавливала силы после изнурительной Второй мировой войны.

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Свадьба Елизаветы и Филиппа стала первым королевским событием, которое транслировалось по телевидению и радио. Трансляцию свадьбы из Вестминстерского аббатства слушали 20 миллионов человек по всему миру.

Филипп является офицером британского флота, а также правнуком датского короля Кристиана IX, и праправнука английской королевы Виктории и российского императора Николая I. Герцог Эдинбургский так и остается мужем монарха и не был ни коронован, ни помазан на церемонии коронации. Он был первым аристократом, публично принесшим клятву верности своей жене. Говорят, что эта клятва далась Филиппу непросто, учитывая, что с женским равноправием в 1952 году были определенные сложности.

Как сообщал УНИАН, в августе СМИ со ссылкой на источники в королевском дворе подтвердили, что Елизавета II не собирается слагать свои полномочия в пользу принца Чарльза. В апреле ей исполнился 91 год. В феврале она отметила 65 лет правления.