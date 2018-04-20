ФСБ решило заблокировать Telegram в РФ, испугавшись планов Дурова создать криптовалюту - СМИ

О желании Дурова запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года.

Настоящей причиной для блокировки мессенджера Telegram в России могут быть планы Павла Дурова запустить свою криптовалюту.

Об этом пишет "РБК".

18 апреля сотрудник 12-го центра ФСБ Роман Антипкин отправил коллегам письмо, в котором разъяснил, что истинная причина блокировки Telegram в России заключается в желании Дурова запустить на основе мессенджера "полностью неконтролируемую финансовую систему".

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"Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм <...>. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны <…>. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы", - говорится в письме, подписанном Антипкиным.

Издание ссылается на копию письма, подлинность которого подтвердил федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи.

О желании Дурова запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года. Проект был подробно описан в 132-страничном документе, подписанном Николаем Дуровым - техническим директором Telegram и братом Павла Дурова. Создатели намереваются встроить платежную систему на основе собственного блокчейна TON в мессенджер Telegram, а в перспективе внедрять ее и в другие сервисы и социальные сети.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Роскомнадзор внес сайты мессенджера Telegram web.telegram.org, t.me и telegram.org в реестр организаторов запрещенной к распространению в России информации. Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России.

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