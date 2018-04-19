Буш-младший дал совет Трампу, как нужно вести себя с Путиным

При этом экс-президент заявил, что США должны проявлять напористость в работе с российским лидером.

Американским лидерам нужно проявлять осторожность при работе с президентом России Владимиром Путиным, заявил экс-президент США Джордж Буш-младший.

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Бывший американский лидер назвал Путина «умным тактиком», стремящимся восстановить былое влияние Советского Союза.

«Проблема в том, что по большинству вопросов он исповедует такой подход: я буду в выигрыше, а США проиграют, – заявил Буш в интервью телеканалу Fox Business. – Я этому не удивляюсь. Он очень агрессивный человек, который хочет восстановить влияние, которым пользовался Советский Союз, хотя такой страны больше нет», передает Голос Америки.

Хотя Буш сказал, что взял за правило не критиковать своих преемников, он все же дал совет президенту Дональду Трампу на фоне дальнейшего ухудшения американо-российских отношений.

«Мне всегда казалось важным, чтобы США были очень напористыми при работе с Путиным, – сказал Буш. – Не воинственными, а напористыми».