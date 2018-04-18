Завершение эпохи Кастро: на пост главы Кубы выдвинули единственного кандидата

Мигель Диас-Канель станет первым с 1959 года лицом во главе Кубы, которое не будет носить фамилии Кастро.

Кубинский парламент в среду, 18 апреля официально выдвинул на должность президента Мигеля Диаса-Канеля.

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Как передает DW.com, он единственный претендент на эту должность. Официально имя нового главы государства, по данным кубинских СМИ, должно быть объявлено 19 апреля. Сейчас он является первым заместителем председателя Госсовета, членом политбюро Коммунистической партии Кубы.

57-летний Мигель Диас-Канель сменит действующего председателя Государственного совета Кубы (высшая должность в стране) Рауля Кастро. В соответствии с конституцией, его полномочия закончились еще два месяца назад. Но он оставит свою должность только сейчас из-за "экстренных обстоятельств" в связи с последствиями урагана "Ирма" на острове в сентябре 2017 года.

Мигель Диас-Канель станет первым с 1959 года лицом во главе Кубы, которое не будет носить фамилии Кастро. После того, как страна избавилась от американского протектората, ее возглавил Фидель Кастро. После того, как он серьезно заболел в 2006 году, исполняющим обязанности председателя Государственного совета и правительства стал его младший брат Рауль. В 2008 году Рауль Кастро был официально утвержден главой государства. Ожидается, что он останется во главе Коммунистической партии страны после того, как оставит пост председателя Государственного совета и правительства.