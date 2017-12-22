Рауль Кастро уйдет с поста президента Кубы в 2018 году

Президент Кубы Рауль Кастро уйдет в отставку в апреле 2018 года. Национальная ассамблея народной власти Кубы продлила срок полномочия Кастро с февраля до апреля в связи з разрушениями, вызванными ураганом Ирма в сентябре, пишет Washinghton Post.

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Всеобщие выборы на Кубе назначены на 19 апреля 2018 года, после которых 86-летний Кастро передаст власть избранному президенту. Главой кубинского государства 86-летний Кастро-младший стал в 2008 году, сменив на этом посту своего старшего брата Фиделя - лидера кубинской революции 1959 года.

Как сообщал УНИАН, Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет 25 ноября 2016 года.