Сильные ливни вызвали наводнения на севере Италии: есть жертвы

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

Как сообщалось ранее, озеро Маджоре после продолжительных дождей вышло из берегов. Уровень воды в озере поднимается примерно на 3 см в час. В связи с этим во всех прибрежных городах объявлено штормовое предупреждение. Особой опасности подвергаются острова, расположенные в центре одного из крупнейших озер Апеннин. Сообщение с ними временно прервано.

Читайте такжеВ Индии и Пакистане наводнения унесли жизни более 200 человек

Значительно осложнилась ситуация в Милане, где из берегов вышли две реки - Севезо и Ламбро, что привело к затоплению северных кварталов города. Проливные дожди привели к наводнению в Монце.

Ранее стало известно о гибели в результате схода оползней пожилой пары в области Лигурия и мужчины в Пьемонте. Недавно было обнаружено тело 70-летнего мужчины - жителя одного из населенных пунктов на берегу озера Маджоре.

Все спасательные службы в затронутых стихией районах приведены в полную готовность.