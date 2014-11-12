Сильные ливни вызвали наводнения на севере Италии: есть жертвы
Число жертв удара стихии на севере Италии возросло до четырех человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.
Как сообщалось ранее, озеро Маджоре после продолжительных дождей вышло из берегов. Уровень воды в озере поднимается примерно на 3 см в час. В связи с этим во всех прибрежных городах объявлено штормовое предупреждение. Особой опасности подвергаются острова, расположенные в центре одного из крупнейших озер Апеннин. Сообщение с ними временно прервано.
Читайте такжеВ Индии и Пакистане наводнения унесли жизни более 200 человек
Значительно осложнилась ситуация в Милане, где из берегов вышли две реки - Севезо и Ламбро, что привело к затоплению северных кварталов города. Проливные дожди привели к наводнению в Монце.
Ранее стало известно о гибели в результате схода оползней пожилой пары в области Лигурия и мужчины в Пьемонте. Недавно было обнаружено тело 70-летнего мужчины - жителя одного из населенных пунктов на берегу озера Маджоре.
Все спасательные службы в затронутых стихией районах приведены в полную готовность.