Россию не отключат от SWIFT - росСМИ

По словам источника, система подтвердила нейтралитет в связи с санкциями.

Система передачи финансовых сообщений SWIFT не будет отключать Россию из-за санкций.

Об этом сообщил в среду в Москве ее гендиректор Готфрид Лайбрандт. «Ведомости» сообщили об этом со ссылкой на двух человек, слышавших его выступление. Сегодня проходит общее собрание Российской национальной ассоциации СВИФТ («Россвифт») и бизнес-форум SWIFT.

Лайбрандт подчеркнул, что SWIFT - нейтральная организация, указали собеседники.

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Как сообщалось ранее, в Кремле и правительстве РФ готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию введения санкций против России. Рассматриваются, в частности, действия на случай отключения России от SWIFT и введения санкций против госдолга.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. В настоящий момент членами SWIFT являются более 10 000 организаций, в том числе около тысячи корпораций. Ежегодно через систему проходит около 4 млрд платежных поручений.