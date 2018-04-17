Кремль готовится к отключению России от SWIFT – росСМИ

В Москве также опасаются блокирующих санкций против крупнейших российских банков.

В Кремле и правительстве РФ готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию введения санкций против России. Рассматриваются, в частности, действия на случай отключения России от SWIFT и введения санкций против госдолга.

Об этом сообщает российское издание РБК, ссылаясь на два федеральных источника. Близкий к Кремлю источник также рассказал журналистам, что еще одной возможной мерой, вызывающей серьезные опасения, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ.

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Отмечается, что готовиться к худшему российские власти начали еще до публикации в январе «кремлевского доклада».

Отметим, SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. В настоящий момент членами SWIFT являются более 10 000 организаций, в том числе около тысячи корпораций. Ежегодно через систему проходит около 4 млрд платежных поручений.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки ввело санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц. Введение санкций привело к новому обвалу российского рубля.

15 апреля Соединенные Штаты Америки предупредили Российскую Федерацию о подготовке новых санкций за поддержку режима президента Сирии Башара аль-Асада.