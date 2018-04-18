Трамп узнал о новых антироссийских санкциях из телевизора - СМИ

То, что услышал Трамп вызвало его гнев, так как он не принимал подобного решения.

Президент США Дональд Трамп узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции из телевизора.

Об этом пишет The New York Times.

«В воскресенье Трамп смотрел телевизор и услышал заявление посла США в ООН Никки Хейли о том, что президент планирует ввести новые санкции против России», — сообщает издание.

По словам источников издания, то, что услышал Трамп «вызвало его гнев, так как он не принимал подобного решения».

15 апреля Хейли анонсировала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, 16 апреля.

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В последствии стало известно, что Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщил, что США рассматривают будущие антироссийские санкции. Он также добавил, что никакого замешательства по этому поводу нет.

Хейли отреагировала на заявление Кадлоу и рассказала, что говоря о возможности введения новых санкциях против России, она не путается.