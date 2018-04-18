Мстил за издевательства: устроивший резню в российской школе подросток вел список врагов - СМИ

О подготовке нападения Тагиров в "ВКонтакте" предупреждал знакомых еще за год, а после этого - за месяц до ЧП.

При обысках у Артема Тагирова, который устроил резню в российской школе, нашли список его врагов. Об этом сообщает в телеграме Mash.

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Сообщается, что Тагиров якобы мстил ученикам за издевательства. При обысках у школьника нашли список врагов, - он вел поименный чек-лист, указывая, кто и какое оскорбление ему нанес.

О подготовке нападения Тагиров в "ВКонтакте" предупреждал знакомых еще за год, а после этого - за месяц до ЧП.

Кроме того, Тагиров публиковал в "ВКонтакте" фотографии с нацисткой свастикой и был активным участников "групп-колумбайнов" - последователей организаторов массового убийства в американской школе "Колумбайн".

По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики и устроил резню. Напал на одноклассницу и порезал преподавателя. Еще одна девочка испугалась и выпрыгнула со второго этажа.