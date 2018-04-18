Кровавый урок информатики: стали известны подробности резни в российской школе

09:49, 18 апреля 2018
Мир
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Слева - нападавший на школу Артем Тагиров / фото t.me/breakingmash

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«По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджег», - говорится в сообщении.

Как сообщается, после этого сработала пожарная сигнализация. Одна из девочек, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Нападавший и потерпевшие госпитализированы.

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Теги: #резня в школе