Кровавый урок информатики: стали известны подробности резни в российской школе

По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики и устроил резню.

Нападение на школу в российском Стерлитамаке устроил 17-летний учащийся коррекционного класса. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Башкортостану.

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«По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджег», - говорится в сообщении.

Как сообщается, после этого сработала пожарная сигнализация. Одна из девочек, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Нападавший и потерпевшие госпитализированы.