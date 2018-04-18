Израиль согласовал удар по авиабазе в Сирии с Трампом - СМИ

09:27, 18 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей разведки и другие информированные источники.

После разговора Нетаньяху с президентом Трампом, израильские самолеты F-15 с территории Ливана, не заходя в воздушное пространство Сирии, 9 апреля атаковали авиабазу «Ат-Тифор» (Т-4), куда перед этим была доставлена иранская батарея ПРО. В результате удара она была уничтожена до того, как ее подготовили к боевому применению. Кроме того, израильские самолеты уничтожили ангар с иранскими беспилотниками.

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Теги: #Сирия#Израиль#Дональд Трамп