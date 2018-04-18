Израиль согласовал удар по авиабазе в Сирии с Трампом - СМИ

Израильские власти официально не сообщали об ударе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед ударом израильских ВВС по сирийской авиабазе в провинции Хомс получил согласие президента США Дональда Трампа.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей разведки и другие информированные источники.

После разговора Нетаньяху с президентом Трампом, израильские самолеты F-15 с территории Ливана, не заходя в воздушное пространство Сирии, 9 апреля атаковали авиабазу «Ат-Тифор» (Т-4), куда перед этим была доставлена иранская батарея ПРО. В результате удара она была уничтожена до того, как ее подготовили к боевому применению. Кроме того, израильские самолеты уничтожили ангар с иранскими беспилотниками.